Зеленский внес пять законопроектов об изменении Конституции

Владимир Зеленский внес пять законопроектов об изменениях в Конституцию / Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады пять законопроектов об изменении Конституции Украины.

Законопроекты под номером №1013-1017 от 29 августа 2019 года зарегистрированы на сайте парламента.

В частности, идет речь об отмене адвокатской монополии (№1013), о закреплении полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований (№1014), законодательной инициативы народа (1015); уполномоченных Верховной Рады (1016); сокращении количества депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы (1017).

Пока что тексты законопроектов отсутствуют.

Ранее стало известно, что Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте. 29 августа Верховная Рада 9-го созыва начала работу. Народные депутаты приняли присягу на торжественном заседании и пообещали работать до ночи – пока не примут все кадровые решения.