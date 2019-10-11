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Порошенко, Луценко, Парубий: опрос показал степень доверия украинцев

11 октября 2019, 17:37

Деятельность действующего президента граждане страны оценивают положительно.

Зеленский Порошенко
Зеленский и Порошенко оказались в противоположных концах рейтинга доверия украинцев / коллаж УНИАН

Свыше половины украинцев высказали недоверие политическим деятелям Петру Порошенко, Андрею Парубий, Юрию Луценко, Виктору Медведчуку и ряду других политиков из старой элиты.

Как указано в данных исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября, президенту Владимиру Зеленскому доверяют более 70% украинцев.

Порошенко не доверяют 56,7% опрошенных, а полностью выразили доверие лишь 3,6% респондентов.

Зеленскому не доверяют 9,3% украинцев, доверяют — 42,5% и полностью доверяют — 28,0%.

Свыше половины опрошенных не доверяет Луценко (88%), Парубию (83,1%), Медведчуку (75,6%). Полностью доверяют 0,6%, 0,9% и 2,6% соответственно.

Не вызывают доверия у украинцев и такие политики, как Нестор Шуфрич (77,7%), Юлия Тимошенко (74,3%), Вадим Рабинович (76,3)

Среди новых политиков украинцы наиболее благосклонны к новому премьеру Алексею Гончаруку и спикеру парламента Дмитрию Разумкову. Среди всех украинских политиков лишь эти две персоны и Зеленский имеют положительный баланс доверия-недоверия: то есть доля тех, кто им доверяет, превышает долю тех, кто не доверяет.

Напомним, 60% граждан Украины не способны четко сформулировать свое отношение к пресловутой "формуле Штайнмайера" как инициативе по решению военного конфликта на Донбассе. 

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