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Социологи рассказали о новом падении рейтинга Зеленского – опрос

28 ноября 2019, 11:00

Количество украинцев, отрицательно относящихся к президенту, в конце ноября увеличилось до 19%.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

К президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 52% украинцев, при этом негативное отношение к главе государства разделяют 19%.

Как показывают результаты социологического опроса Киевского международного института социологии, за осень 2019 года число положительно относящихся к Зеленскому снизилось с 73% в сентябре до 52% - в конце ноября.

При этом количество украинцев, отрицательно относящихся к Зеленскому в конце ноября увеличилось до 19%, причем в сентябре этот показатель не превышал 7%.

Кроме того, сократилось число одобряющих действия президента Украины до 54% в конце ноября, по сравнению с 64% в начале месяца.

kiis.com.ua

Добавим, что в конце ноября до 35% увеличилось и количество тех, кто не одобряет действия Зеленского, по сравнению 23% в начале месяца.

kiis.com.ua

КМИС провел опрос с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, (computer-assisted telephone interviews) по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что уровень поддержки Зеленского снизилась до 66%.

опрос рейтинг Владимир Зеленский социология КМИС
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