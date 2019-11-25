Опрос показал, сколько украинцев сожалеют о своем выборе на президентских выборах

69% украинцев не сожалеют о своем выборе на президентских выборах / УНИАН

Первые шаги деятельности главы украинского государства Владимира Зеленского и его команды позитивно оценили 62% граждан Украины.

При этом 24% высказались в негативном ключе в отношении первых шагов работы президента и его команды. Отметим, по сравнению с августом, эта оценка увеличилась в два раза.

При этом в ноябре 36% граждан считают, что Украина движется в правильном направлении. В тоже время 39% граждан Украины высказались за то, что направление движения Украины сейчас является неправильным.

Следует отметить такую динамику: сразу после выборов 50% украинцев были убеждены, что направление движения Украины правильное, в то же время 23% считали направление неправильным.

Правда, украинцы не сильно сожалеют о своем выборе на президентских выборах. В ноябре 69% граждан страны твердо считают, что сделали правильный выбор в обоих турах выборов президента Украины.

Также украинцы не сожалеют о своем выборе на выборах в Верховную Раду в июле 2019 – этот показатель равен 82%, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Добавим, что опрос был проведен с 4 по 19 ноября.

Напомним, ранее экспертный опрос показал общий срез мнения, что главные цели Евромайдана, среди которых изменение политических элит и внешнеполитического вектора Украины, были достигнуты.

Как показывает социология, проведенная Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива, эксперты выделили перечень позитивных результатов.

"Основные цели Майдана были достигнуты - это, прежде всего, смена власти (свержение режима Виктора Януковича и обновления политических элит), а также изменение внешнеполитического вектора (европейская и евроатлантическая интеграция), включая подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (50 и 46 экспертов из 80-ти соответственно - ред.) ", - говорится в сообщении.