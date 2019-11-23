В России раскритиковали стратегию команды Зеленского по возврату Крыма

Сергей Цеков заявил, что правительство Украины имитирует деятельность относительно возврата Крыма / Фото: 112.ua

Член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского напрасно разрабатывает стратегию возвращения Крыма, поскольку полуостров никогда не вернется в состав Украины.

"Меняющиеся руководители повторяют одни и те же фразы: "Крым украинский", "мы будем бороться", "мы его вернем". Все говорят о том, что есть какие-то планы, но ничего конкретного при этом представить не могут", - цитирует российского политика RT.

По словам Цекова, представительство Украины в Крыму в данный момент – это "виртуальная организация", которая имитирует деятельность.

Политик добавил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, поэтому заявления Киева стали в Кремле объектом насмешек.

"Это совершенно несерьезные заявления... Нужны реальные политики в Украине. Они должны быть заинтересованы прежде всего в восстановлении отношений Украины с Россией. Тема Крыма вообще должна быть снята с повестки дня", — заключил он.

Напомним, глава представительства президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил о том, что на данный момент активно нарабатывается стратегия возвращения аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

Как ранее сообщалось, Украина требует от России компенсации убытков, которые понесли морские порты страны из-за аннексии Крыма.