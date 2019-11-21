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Опрос показал отношение украинцев к достижению целей Евромайдана

21 ноября 2019, 17:29

Социологи полагают, что позитивные результате после Революции Достоинства очевидны.

Евромайдан
Цели Евромайдана достигнуты, полагают эксперты / УНИАН

Экспертный опрос показал общий срез мнения, что главные цели Евромайдана, среди которых изменение политических элит и внешнеполитического вектора Украины, были достигнуты.

Как показывает социология, проведенная Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива, эксперты выделили перечень позитивных результатов.

"Основные цели Майдана были достигнуты - это, прежде всего, смена власти (свержение режима Виктора Януковича и обновления политических элит), а также изменение внешнеполитического вектора (европейская и евроатлантическая интеграция), включая подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (50 и 46 экспертов из 80-ти соответственно - ред.) ", - говорится в опросе.

Читайте такжеШтурм Майдана: суд принял скандальное решение по главному фигурантуПо мнению опрошенных, полностью или частично были достигнуты и другие цели Майдана – это старт необходимых реформ и усиление роли гражданского общества. Также эксперты уже на протяжении пяти лет не меняют позицию относительно того, что Майдан победил. При этом об абсолютной победе революции говорят лишь 17 опрошенных из 80, а большинство (47 экспертов) ответили "скорее, да".

Респонденты преимущественно характеризует Евромайдан как Революцию достоинства, то есть выступление общества за демократизацию и европейский выбор. Некоторые полагают, что события изначально имели характер протеста против установления авторитарного режима, восстания против действующей власти и коррупции. Незначительная часть опрошенных экспертов назвала Майдан борьбой за независимость и установление политической нации в Украине.

Опрос был проведен 7-19 ноября 2019 года, в нем приняли участие 80 экспертов.

Как ранее сообщалось, в четверг, 21 ноября, Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой приняли участие в памятных мероприятиях в центре Киева.

Напомним, 21 ноября 2019 года Украина в шестой раз отмечает День Достоинства и Свободы. Это государственный праздник и важная дата в истории государства. Именно 21 ноября 2013 года активисты вышли на Майдан с акцией протеста против политики тогдашнего президента Виктора Януковича – его отказа от евроинтеграции.

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