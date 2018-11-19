День Достоинства и Свободы-2018: выходной или нет

19 ноября 2018, 12:41

21 ноября в Украине установлен праздник в честь событий на Майдане 2004 и 2013 годов.

Годовщина Революции Достоинства во Львове
Годовщина Революции Достоинства во Львове. Архивное фото / УНИАН

21 ноября Украина в пятый раз отметит День Достоинства и Свободы. Это государственный праздник и важная дата в истории государства.

Именно 21 ноября 2013 года активисты вышли на Майдан с акцией протеста против политики тогдашнего президента Виктора Януковича – его отказа от евроинтеграции.

"Главред" выяснил, будет у украинцев дополнительный выходной по случаю праздника.

21 ноября 2018 – праздник в Украине: будет ли выходной

Читайте также"Не может даже сам подниматься": Адвокат рассказал, на сколько времени "выбыл из строя" Янукович21 ноября в Украине установлен праздник в честь событий на Майдане 2004 и 2013 годов. Он заменил собою государственный праздник День свободы. В этот день принято вспоминать всех, кто внес свой вклад в Оранжевую революцию и Революцию Достоинства.

Тем не менее, День Достоинства и Свободы в Украине выходным не является. Как гласит ст. 73 КЗоТ, праздник 21 ноября в Украине не является одним из официальных нерабочих дней.

День Достоинства и Свободы: как празднуют

В этот день принято возлагать цветы к памятникам и мемориалам Небесной сотни. Проходят поминальные панихиды. Культурно-развлекательные и мемориальные мероприятия, как правило, начинаются в минуты молчания по погибшим героям.

Напомним, что жителям Украины праздники в декабре-2018 подарили в целом 11 выходных. Январь-2019 в Украине также традиционно начнется с выходного. Новогодние выходные-2019 стартуют еще 30 декабря (это воскресенье), который перед этим украинцы отработают в субботу, 29 декабря.

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