День Достоинства и Свободы: Зеленский сказал, когда будут результаты расследования дел Майдана

Владимир Зеленский с супругой почтили память погибших на Евромайдане / скриншот

В четверг, 21 ноября, Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой приняли участие в памятных мероприятиях в центре Киева.

В частности, президент и первая леди поставили свечи перед крестом, установленным в центре Киева в память о погибших во время Революции Достоинства. Под звук колоколов Зеленский поклонился памяти погибших.

"День Достоинства и Свободы – особый для каждого из нас. Он связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в единый голос нации, чтобы твердо сказать: украинцы хотят и будут жить в свободной, демократической и процветающей стране. Достоинство и свобода – неотъемлемые составляющие нашей ДНК. Украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах. В той борьбе, к сожалению, мы заплатили самую высокую возможную цену – человеческую жизнь", – обратился Зеленский к украинцам.

Читайте такжеДела Майдана: Рябошапка создал новый департамент ГПУПрезидент пообещал, что в Киеве обязательно появится музей Революции достоинства. Также он отметил, что Украине нужны реальные результаты в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства.

"Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные – обязательно получить наказание", – сказал глава государства.

Президент выразил надежду, что до 20 февраля (День героев Небесной сотни) будут результаты расследования дел Майдана.

Напомним, 21 ноября 2019 года Украина в шестой раз отмечает День Достоинства и Свободы. Это государственный праздник и важная дата в истории государства. Именно 21 ноября 2013 года активисты вышли на Майдан с акцией протеста против политики тогдашнего президента Виктора Януковича – его отказа от евроинтеграции.