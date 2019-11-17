Дела Майдана: адвокаты семей Небесной сотни потребовали созвать Раду

Адвокаты семей погибших на Майдане потребовали созвать Раду / УНИАН

В воскресенье, 17 ноября, Адвокатская совещательная группа, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни, призвала созвать внеочередную сессию парламента, чтобы следствие по Делам Майдана не остановилось.

"Требуем от Президента созвать внеочередную сессию Верховной Рады и проголосовать норму, которая позволит сохранить следствие по Делам Майдана.

Требуем не передавать производство по Делам Майдана в ГБР до принятия поправки, создания управления по Майдану в ГБР и перевода туда следователей из ГПУ", - говорится в сообщении группы в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, следствие по делам Майдана остановится, поскольку Верховная Рада "не успела" проголосовать за норму об его обеспечении, написала адвокат семей погибших активистов Евгения Закревская в Facebook.

Юрист подчеркнула, что парламент может рассмотреть норму об обеспечении следствия по делам Майдана 3 декабря.

"Передавать дела некому, некуда. И потому - этого нельзя делать. А следствие - останавливается…", - отметила адвокат.

Читайте такжеСтало известно, куда Рябошапка передал на расследование дела по расстрелам на МайданеТакже ранее экс-начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказал о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан призвал прекратить расследование преступлений в период Майдана.

"Он (Богдан, - ред.), не зная о сути, сказал: "Не расследовались дела, не расследовались в отношении убийств правоохранителей. Я же вам говорил, Владимир Александрович". А он (Зеленский, - ред.) говорит: "Как же не расследовались, если мне только что доложили, что есть результаты?". "Значит, тогда уже не надо расследовать. Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства правоохранителей. Значит, все, дальше не надо расследовать", - пересказал Горбатюк диалог у президента Владимира Зеленского.



