"Черная дыра": названа дата остановки следствия по делам Майдана

После 20 ноября следствие по делам Майдана остановится, сообщила адвокат / УНИАН

В следствии по делам Революции Достоинства после 20 ноября образуется "черная дыра", оно останавливается.

Следствие по делам Майдана остановится, поскольку Верховная Рада "не успела" проголосовать за норму об его обеспечении, написала адвокат семей погибших активистов Евгения Закревская в Facebook.

Юрист подчеркнула, что парламент может рассмотреть норму об обеспечении следствия по делам Майдана 3 декабря.

"Передавать дела некому, некуда. И потому - этого нельзя делать. А следствие - останавливается…", - отметила адвокат.

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Напомним, с 20 ноября у прокуратуры не будет полномочий расследовать уголовные производства о преступлениях против активистов Майдана, дела должны быть переданы в Госбюро расследований.

Активисты требовали, чтобы Рада внесла изменения в закон о Госбюро, в которых предусмотрено, что следователи из полиции, прокуратуры и СБУ, расследовавшие дела против активистов, могут без конкурса перейти в специально созданное подразделение ГБР. Парламент 15 ноября не внес изменения в документ.