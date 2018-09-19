Журналист назвал важное для Украины последствие Майдана

19 сентября 2018, 18:02

В нашей стране нет единого центра, который способен контролировать власть, суды, коррупцию, антикоррупцию и медиа, отметил Портников.

Журналист сообщил, что после Майдана Украина перестала быть мафиозным государством
После Майдана Украина перестала быть мафиозным государством, сообщил журналист / УНИАН

Важным последствием Революции Достоинства (Майдан), произошедшей в Украине в 2014 году, стало то, что наша страна перестала быть мафиозным государством, а превратилась в коррумпированное.

Мафия перестала контролировать в стране все, рассказал журналист, публицист Виталий Портников в интервью Ukrlife.TV.

"… у нас есть очень важное следствие Майдана 2014 года… — мы наконец-то стали коррумпированным государством…, а были мафиозным", — отметил собеседник.

По его словам, "мафия — это тотальный контроль за каждым". "Общество само является частью мафии,… все внутри: политическая жизнь, суды, газеты, журналы, телевидение, экономика, предпринимательство — большое, мелкое, среднее — все…", — добавил он.

"… если тебя арестовывают, то тебя арестовывает полицейский-мафиози, который идет к судье-мафиози, чтобы он тебя судил за какие-то преступления, которые ты как мафиози совершил. То есть решается все не в этом суде, не этим полицейским, не тобой, а руководством мафии", — подчеркнул публицист.

Читайте также"К чертовой матери отдать России". Журналист считает, что Украина не нужна партнерам с Запада в ЕС"Во времена Януковича (беглый бывший президент Виктор Янукович — Ред.) у нас, по сути, мафиозное государство достигло своего пика, потому что вот когда мы говорим про олигархию — это, по сути, строительство мафиозного государства…", — объяснил Портников. 

"Вот Леонид Данилович Кучма (второй президент Украины — Ред.) был… третейским судьей (посредник, арбитр — Ред.)… среди, по сути, мафиозных кланов, а Виктор Федорович Янукович решил, что эти мафиозные кланы он все объединит под собой как под главой мафии. Мафия она всегда контролирует… и коррупцию, и антикоррупцию", — добавил журналист.

"… у нас есть тотальная бытовая коррупция, безусловно, с которой надо бороться… у нас есть массовые нарушения коррупционные на уровне чиновников, но у нас нет тотального контроля больше… у нас нет некого единого центра, который способен контролировать власть, суды, коррупцию, антикоррупцию, медиа…", — заявил публицист.

Ранее волонтер Юрий Касьянов писал, что Майдан победил и проиграл одновременно: управляемый хаос народного гнева выкинул из власти один клан, чтобы на его место пришли еще более жадные и циничные люди, революция низов закончилась "дворцовым переворотом".

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Майдан Виталий Портников мафия Революция Достоинства Виктор Янукович антикоррупция Леонид Кучма
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