Богдан тормозил расследование по Майдану – Горбатюк

Андрей Богдан / УНИАН

Бывший начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказал о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан призвал прекратить расследование преступлений в период Майдана.

"Он (Богдан, - ред.), не зная о сути, сказал: "Не расследовались дела, не расследовались в отношении убийств правоохранителей. Я же вам говорил, Владимир Александрович". А он (Зеленский, - ред.) говорит: "Как же не расследовались, если мне только что доложили, что есть результаты?". "Значит, тогда уже не надо расследовать. Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства правоохранителей. Значит, все, дальше не надо расследовать", - пересказал Горбатюк диалог у президента Владимира Зеленского.

По его словам, он настаивал на том, что дальнейшее расследование необходимо.

Читайте такжеУволенный Горбатюк сделал шокирующее заявление по делам Майдана"И, в первую очередь, в отношении организаторов и нужны изменения в закон. И этот же вопрос президента о внесении изменений в закон, который разблокирует возможность применения заочного судопроизводства", - отметил Горбатюк в комментрии Прямому.

Он также подчеркнул, что Богдан якобы в штыки встретил его предложение о расследовании экономических преступлений окружения Януковича.

"Да нет, о чем вы рассказываете? Какие экономические преступления? О чем вы рассказываете? Это не вопрос президента. Будете рассказывать новому генеральному прокурору", - пересказал ответ Богдана Горбатюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Горбатюка уволили из ГПУ после того, как он отказался проходить переаттестацию прокуроров.