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Уволенный Горбатюк сделал шокирующее заявление по делам Майдана

24 октября 2019, 13:47

Сергей Горбатюк также рассказал об успехах управления за годы его работы.

Сергей Горбатюк
Сергей Горбатюк

Глава генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка уволил из управления спецрасследований Сергея Горбатюка. По словам уволенного прокурора, данное решение было принято в рамках "реорганизации ведомства".

При этом Горбатюк отметил, что за годы его работы управление демонтировало очень высокие показатели: по делам Майдана объявлено подозрения 448 лицам, в суд передано 298 обвинительных актов и вынесено 57 приговоров.

"К сожалению, на сегодняшний день работа фактически прекращена", - цитирует Горбатюка издание Украинские новости.

Кроме того, он считает, что Рябошапка и его заместитель Виктор Чумак не помогают расследовать дела Майдана, как это поручил президент Владимир Зеленский. В частности, в новый департамент, который будет заниматься этими производствами, не взяли тех, кто вел дела Майдана последние пять лет.

Напомним, что ранее бывший начальник Управления специальных расследований Сергей Горбатюк заявил, что нынешний Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает существование преступной организации беглого экс-президента Виктора Януковича "выдумкой" бывшего главы ГПУ Юрия Луценко.

Майдан увольнение ГПУ Сергей Горбатюк
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