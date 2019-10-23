СМИ: Топ-прокурора по делам Майдана уволили

Сергей Горбатюк / УНИАН

Начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка в среду, 23 октября, уволили с занимаемой должности. При этом он указал, что еще не видел приказа.

"Приказа не видел, но по телефону из отдела кадров сообщили об увольнении", - заявил Горбатюк в комментарии РБК-Украина.

По его словам, он готовится обжаловать свое увольнение, потому что считает его незаконным.

"Вне всякого сомнения буду обжаловать. И заявления о преступлении писать, потому что своевольно и незаконно уволили. Он (глава ГПУ Руслан Рябошапка, - ред.) мог меня в Офис генпрокурора не брать, но увольнять никаких правовых оснований не было", - отметил прокурор.

Кроме того, сообщается, что вместе с Горбатюком якобы уволили и прокурора Алексея Донского, занимавшегося расследованием расстрела на Майдане.

Стоит отметить, что ранее Горбатюк отказался проходить переаттестацию прокуроров, потом что считал, что процедура не соответствует действующему законодательству.

Информацию об увольнении Горбатюка подтвердил юрист Андрей Портнов в своем Telegram – канале.

"Одиозный начальник департамента Майдана Генеральный прокуратуры Горбатюк уволен. Но этого недостаточно, он должен сидеть", - говорится в сообщении.

По его словам, Горбатюк якобы причастен к сокрытию убийств и фальсификации уголовных дел.

Напомним, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил от должностей своих двух заместителей Сергея Кизя и Юрия Столярчука.