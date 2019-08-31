Закрытие дела Калетника: у Луценко повесили всех собак на Горбатюка

Игорь Калетник / УНИАН

Пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила о том, что "дело" бывшего первого вице-спикера Верховной Рады Игоря Калетника закрыто на законных основаниях.

"Статья УК, которую 5,5 (!) лет Горбатюк предъявлял Калетнику, - давно декриминализирована. По делу есть решения судов, в которых четко указано на отсутствие состава преступления, по этому же делу было отказано в проведении заочного расследования через отсутствие состава преступления, есть решение суда о необходимости закрытия дела", - написала Сарган на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что "дело закрыли на законных основаниях".

Читайте такжеДед Калетника засветился в новой схеме "распила" земли под КиевомКасательно изменения подсудности 20 уголовных производств Сарган написала, что они переданы в Госбюро расследований, Национальную полицию, Службу безопасности по подследственности. "Производства не имеют отношения ни к делам Майдана, ни к бывшим высокопоставленным чиновникам. Это, например, дела кражи сахара, застроек в Киеве и т.п", - пояснила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство против бывшего первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, который является подозреваемым по делу о "диктаторских законах 16 января".