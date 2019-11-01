"Действительно измучен": Богдан признался, что Зеленский устал

Владимир Зеленский тратит много сил и энергии/ Reuters

Глава Офиса президента Андрей Богдан, который ранее объяснил проседание рейтинга Владимира Зеленского, заявил, что президент устал от негатива и очень болезненно воспринимает его в свой адрес.

Богдан рассказал, что советует Зеленскому меньше черпать информацию из интернета.

"Я более такой привыкший, я иногда ему говорю: "Перестань читать Фейсбук, перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия". Это 100 процентов правды. Но для него это очень болезненно", – рассказал глава ОП в интервью Украинской правде.

"Он сильно за это переживает. Он действительно измучен", – добавил он.

При этом, по словам Богдана, Зеленский использует свою известность для того, чтобы исправить имидж Украины в мире.

"Он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч уровня, Порошенко и не снилось. Он очень популярный уже в мире человек. Поскольку такая заинтересованность, надо как-то использовать на благо государства, привлекать инвесторов, приглашать людей, приглашать политиков, объяснять, что у нас происходит, поправлять имидж государства. А это очень тяжело. Это очень много сил забирает и энергии", – отметил глава Офиса президента.

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Напомним, ранее глава ОП Андрей Богдан объяснил, почему все реже появляется в публичных местах с главой государства. По его словам, Владимир Зеленский уже сам оперативно все понимает, реагирует и находит решение, отметил Андрей Богдан.