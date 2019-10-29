Богдан рассказал, почему больше ничего не шепчет на ухо Зеленскому

Владимир Зеленский чаще появляется на публике без Андрей Богдана / Reuters

На данный момент нет необходимости в том, чтобы глава Офиса президента постоянно находился рядом с Владимиром Зеленским. Так глава ОП Андрей Богдан объяснил, почему все реже появляется в публичных местах с главой государства, хотя ранее украинцы видели, как Богдан шепчет на ухо Зеленскому советы.

"Если объективно, то первые поездки, первые появления после инаугурации, конечно, старался быть рядом - чтобы в какой-то момент посоветовать, подсказать какой-то правильный ход решения той или иной проблемы", - сказал Богдан в интервью Украинской правде.

Глава ОП уточнил, что иногда и сам не знает названий всех государственных органов, а еще надо разобраться в их полномочиях, в их взаимодействии.

Читайте также"Квартал головного мозга": Богдан потроллил себя и взбесил украинцев"На сегодняшний день, во-первых, нет необходимости в моем присутствии возле президента, он сам очень оперативно все понимает, реагирует и дает решение. Во-вторых, уж такая управляемость в государстве, где из небольшого круга людей кто-то постоянно должен присутствовать здесь на Банковой. И я могу поехать, когда президент на месте, команда, а если президента нет, то я стараюсь быть здесь", - добавил Богдан.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что проседание рейтинга президента Владимира Зеленского является обычным процессом.