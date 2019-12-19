Пошел на взлет: социологи выяснили, как изменился рейтинг Зеленского

Зеленскому доверяют 67% украинцев / Фото: Офис президента Украины

В декабре больше половины украинцев были довольны работой президента Украины – число тех, кто удовлетворен деятельностью Владимира Зеленского выросло с 53 до 62%, в то же время недовольство его работой уменьшилось с 33 до 25%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

Кроме того, граждане Украины подвели итоги года. По их оценке, в действиях президента Зеленского было больше успехов, чем неудач – по крайне мере, такого мнения придерживается треть опрошенных украинцев. 41% считает, что в действиях главы государства успехов и поражений было поровну. Лишь 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи.

Социологи также выяснили, что рейтинг доверия украинцев возглавляет Владимир Зеленский – ему доверяют 67% опрошенных, не доверяют - 25%. На втором месте по уровню доверия разместился спикер парламента Дмитрий Разумков (28% и 44% соответственно) и лидер партии Голос Святослав Вакарчук (28% и 59%). Почетное третье место - у Юрия Бойко (23% и 58%).

Опрос был проведен социологической группой Рейтинг с 13 по 17 декабря 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий среди 2500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Напомним, по результатам опроса КМИС, проведенного в конце ноября рейтинг Владимира Зеленского упал. К главе государства положительно относились 52% украинцев, при этом негативное отношение к Зеленскому разделяли 19%. Ранее сообщалось о том, что уровень поддержки Зеленского снизился до 66%.