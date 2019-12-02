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Риски для Зеленского: что может обрушить рейтинги президента

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

2 декабря 2019, 06:56

Результаты встречи нормандской четверки существенным образом на рейтинги Зеленского не повлияют.

Владимир Зеленский
Фесенко рассказал, благодаря чему рейтинги Зеленского по-прежнему бьют рекорды всех предыдущих президентов Украины / Офис президента Украины

Социологические исследования показали, что наблюдается проседание рейтинга президента Владимира Зеленского. Это нормально, так происходило всегда, у всех президентов.

Однако, если сравнить рейтинги Зеленского через полгода его президентства с рейтингами других украинских президентов через аналогичный период, то мы заметим существенную разницу. При Кравчуке, правда, проводилось немного социологических исследований такого рода, потому информации практически не осталось. Но думаю, что и рейтинги Кравчука изменялись приблизительно так же, как и у других президентов. Так вот, по сравнению со всеми президентами, у Зеленского держатся рекордные рейтинги. Уровень поддержки его высок – больше 50-60% (по разным показателям – доверие либо положительное отношение).

Читайте такжеЗеленского ведут на убойЭто связано, прежде всего, с тем, что был высокий уровень доверия и поддержки Зеленского на президентских выборах. Плюс – действия Зеленского в первые месяцы его президентства были достаточно успешными. Именно его личные. Я имею в виду освобождение наших моряков и политзаключенных, снятие депутатской неприкосновенности, активные миротворческие действия. Безусловно, все это укрепило положительное отношение к Зеленскому у большинства его приверженцев.

Если говорить о скандалах, которые часто разгораются вокруг представителей пропрезидентской фракции Слуга народа в парламенте, то, на мой взгляд, бо́льшая часть избирателей различает свое отношение к президенту и к представителям его партии. К тому же, избиратели Зеленского допускают возможность ошибок и понимают, что у новоиспеченных депутатов может случиться некое помутнение или деформация после прихода к власти. Такое, к сожалению, часто случается.

В принципе, этот феномен, когда люди различают свое отношение к политическому лидеру и его партии известен давно, проявляется он в том числе и в нашей стране. Было и раньше заметно, что отношение к самому Зеленскому более позитивное, чем к партии Слуга народа, и сейчас это тоже проявляется.

Безусловно, присутствует и критика определенных действий или решения президента у той части избирателей, которые поддержали на выборах Зеленского и его команду. Однако активность и решительность президента Зеленского, а также конкретные положительные результаты в первые месяцы его правления обуславливают достаточно высокий уровень его поддержки.

Читайте такжеУ Зеленского все еще не прошло головокружение от успеховКакой будет тенденция в дальнейшем, и как будут меняться рейтинги президента? В зависимости от чего? Нужно отметить, что падение рейтингов президента со временем является неизбежным. Так было всегда, у всех президентов. Это – объективная закономерность, не существует стабильных рейтингов. У всех наших предыдущих президентов они снижались, особенно на втором году президентства. Это просто неминуемо.

Другое дело – в каких масштабах это происходит. Пока что мы видим, что Зеленскому удается сохранять рейтинги на довольно высоком уровне.  

Что касается факторов, которые могут влиять на колебания рейтингов, в частности, на их падение, то не думаю, что главным из них станут результаты встречи в нормандском формате. Скорее, будут влиять социально-экономические факторы: тарифы, традиционные зимние проблемы с отоплением и т.д.

Плюс – на это точно будут влиять дискуссии вокруг земельного вопроса. Ведь в вопросе о рынке сельскохозяйственных земель в обществе сохраняется ощутимый раскол. Есть разные позиции и острые эмоции. И поскольку президент поддерживает земельную реформу, он берет на себя определенные риски.

Так что влияние социально-экономических факторов на рейтинги президента будет наиболее заметным. Однако, следует отметить, что горячая дискуссия вокруг темы земли идет уже два месяца, но пока что она не смогла разрушить рейтинг Зеленского.

Что касается встречи нормандской четверки… Вспомню тут другое исследование, которое проводилось КМИС еще в октябре, после первой акции "Нет капитуляции". Тогда оказалось, что эту акцию поддержало всего 26% респондентов, больше 40% опрошенных были против этих акций, а другие колебались.

Читайте такжеОпасный признак для президента ЗеленскогоУчитывая тот факт, что около двух третей украинцев поддерживают необходимость поиска мира политико-дипломатическим путем (а это как раз то, что делает Зеленский), я думаю, что в этом смысле президент как раз не вступает в диссонанс с общественными настроениями. Ведь те, кто поддерживают движение "Нет капитуляции" (хотя на самом деле никакой капитуляции нет), – это в основном те люди, которые не поддерживали Зеленского и на выборах, его противники. Потому тема встречи в "нормандском формате" может стать неким фактором возмущения. Как и история с формулой Штайнмайера, так и история со встречей "нормандской четверки" может вызвать определенные протесты и определенные политические акции. Это будет обусловлено тем, что у нас часть общества – около четверти людей – выступает против каких-либо договоренностей с Россией, в частности, по Донбассу. И в основной массе это – противники Зеленского. Потому тема результатов встречи нормандской четверки существенным образом на рейтинги Зеленского не повлияет.

Так что главные риски, способные пошатнуть рейтинги президента, будут связаны именно с социально-экономическими факторами.

Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

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