В Раде хотят вернуть русский язык: законопроект

Верховная Рада / Фото Reuters

В Верховную Раду внесли новый законопроект о русском языке. Так, документ предусматривает закрепление рабочего языка народных депутатов.

Согласно законопроекту №3084, языком работы должностных лиц Верховной Рады, на которых распространяется действие закона "О государственной службе", является государственный язык. При этом в статье 10 Конституции в работе парламента можно использовать языки национальных меньшинств.

Так, лица, на которых не распространяется закон "О госслужбе" могут использовать для всех видов выступлений языки национальных меньшинств на пленарных заседаниях, парламентских слушаниях и в работе органов парламента.

В таком случае Аппарат Верховной Рады обеспечивает перевод на государственный язык и на языки нацменьшинств. Авторами законопроекта указаны нардеп фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Олег Волошин и член фракции Слуга народа Максим Бужанский.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве медик-стоматолог Ирина Козак-Кедич отказалась лечить русскоговорящих пациентов - в случае, если они не будут общаться на украинский язык.