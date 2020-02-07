"Сколько пойдет искать другого врача": в Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных

Ирина Козак-Кедич/ Facebook

В столице Украины медик-стоматолог Ирина Козак-Кедич отказалась лечить русскоговорящих пациентов - в случае, если они не будут общаться на украинский язык.

Соответствующее сообщение она сделала на собственной странице в социальной сети Facebook.

"Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю "языка". Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога", — написала Козак-Кедич.

По словам медика, такая радикальная языковая идея возникла, когда она ехала в маршрутке. Там водитель игнорировал просьбы об остановке, если их произносили на русском языке - дескать, он его не понимает.

Напомним, ранее в Харькове избили главу городской ячейки Оппозиционной платформы За жизнь Андрея Лесика из-за русского языка. Позднее в одной из школ этого же города в табеле знаний ученика русский записали как "язык коренного народа" - почему и вспыхнул скандал.