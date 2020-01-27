"Коренной народ": в школе Харькова разгорелся скандал из-за русского языка

Русский язык / фото: 1news.az

В Харькове разгорелся крупный языковой скандал. Так, в одной из школ в табеле знаний ученика русский записали как "язык коренного народа".

"Г.Харьков. Общеобразовательная школа. Табель, с которого я узнала, что россияне здесь коренной народ! Я в шоке, у меня нет слов. Что с этим делать?!" – написала мать школьника Олеся Яценко в Facebook-группе БАТЬКИ SOS.

При этом на обнародованном фото видно, что русский язык в табеле дописали от руки.

Стоит отметить, что пользователи соцсети посоветовали женщине обратиться в СБУ, а некоторые указали, что такого предмета в школе быть не может: "Заявление в УСБУ в Харьковской области напишите", "Ужас. Они знают определение "коренные народы" и кто в Украине официально признан коренным народом?", "Радует одно, что по украинскому языку семь баллов, а с коренного шесть баллов" и другие.

Как ранее сообщал Главред, из-за планов показала спектакля Евгений Онегин на русском языке в Новоград-Волынском Житомирской области вспыхнул скандал.