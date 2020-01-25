"Культура оккупантов и убийц": на Житомирщине разгорелся скандал из-за "русского мира"

В Украине анонсировали показ русскоязычного спектакля

Из-за планов показала спектакля Евгений Онегин на русском языке в Новоград-Волынском Житомирской области вспыхнул скандал.

Как сообщается на странице в Facebook сообщества Братство ОУН-УПА Новоград, в городской газете Звягель уже размещена реклама спектакля.

"Здесь, где базируется 30 бригада и 54 разведбат, будет русский спектакль. Здесь, откуда происходят герои существующей войны с Россией, будет продвигаться русской мир. Здесь, где есть вдовы военных, будут вводить язык и культуру оккупантов и убийц", - подчеркивается в сообщении.

"Подобные произведения в Советском Союзе было принято считать гениальными. А какое отношение это имеет к современным реалиям, в которых сосед с его гениальными классиками посягает на территорию Украины?", - говорится в материале Звягеля.

Напомним, ранее музыкант из Харькова попал в скандал из-за пожелания бойцам ВСУ.