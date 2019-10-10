"Когда ж вас перебьют!": музыкант из Харькова попал в скандал из-за пожелания воинам ВСУ

Сотрудник Харьковского академического театра музыкальной комедии оскорбил украинских военных / УНИАН

Музыкант Харьковского академического театра музыкальной комедии Петр Мальцев оказался в центре скандала из-за поста в соцсети, в котором он пожелал украинским военным смерти.

Об инциденте написала в Facebook активистка Анастасия Настенко. Она опубликовала скриншот с высказыванием Мальцева под постом музыканта Бориса Севастьянова.

"Когда ж вас всех там перебьют-то, воины хреновы, и мы заживем мирно... Стреляете по своим городам и называете это "перемогой"? Та объявите уже войну, нападите на ненавистную Россию. Не торгуйте с ней, как ваш босс Петя. Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы?", – написал Мальцев.

В соцсети бурно отреагировали на заявление Мальцева:

"Конченый ватный придурок!", "Тварь московская! Приду на спектакль, чтобы плюнуть в галаза этой свинье трусливой!", "Вали в Лугандонию червяков кормить!", "И таких в Харкове как говна за баней!", "Выселять за поребрик мразей".

Тем временем в Харьковском академическом театре музыкальной комедии подтвердили, что Мальцев работает в оркестре с 2011 года. Директор театра Игорь Коваль заявил, что публикация Мальцева является его личным мнением, а театр не разделяет такую позицию.

"Мы с ним сегодня говорили во время репетиции, я спросил: "Что ты такое пишешь? Зачем ты оскорбляешь воинов?" Он говорит, что это его мнение и это не призыв к сепаратизму. Мы не поощряем подобных высказываний и будем решать вопрос о лишении Мальцева определенных поощрений. Наш театр всегда поддерживал единство страны, в нашей программе есть множество украинских постановок", – цитирует Коваля NewsRoom.

Напомним, в Одессе разгорелся скандал с участием преподавателя одного из высших учебных заведений города. В частности, преподаватель Анатолий Кравчик внушал студентам первого курса, что "Украину придумали польские масоны".