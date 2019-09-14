"Вливала в уши фигню о "русском мире": в Одессе выгнали из школы учительницу-сепаратистку

В одесской школе учительницу обвинили в сепаратизме / Фото: УНИАН

В Одессе уволили учителя истории школы № 68 Людмилу Мариуцу, которая поддержала учителя труда Николай Ласница из села Граденицы Одесской области, которого уволили за "сообщения в сети антиукраинского характера".

При этом Мариуца вместо изложения предмета на уроках рассказывала школьникам об активистах-"нацистах", которые якобы преследуют учителей.

"За несколько последних дней — целых две громкие истории в сфере образования в Одесской области! Обе имеют одинаковый подтекст — выявлены лица из числа учителей, которые не только имеют пророссийские взгляды, но и не сдерживают себя в антиукраинских выражениях непосредственно в процессе преподавательской деятельности!", - написал в Facebook активист Демьян Ганул.

Читайте такжеВ Харькове одиозному сепаратисту плеснули зеленкой в лицоОн подчеркнул, что в администрациях школ оказались адекватные люди, которые уволили скандальных учителей.

"Просто представьте, что именно вашему ребенку в школе будут ежедневно вливать в уши такую ф*гню о „русском мире" и т. д. Служба безопасности Украины, прошу следить за Николаем Л. и Людмилой М., эти люди хоть и старые, но идейные сепары. Таким „учителям", не место в украинских школах, будьте внимательны и неравнодушны!", — добавил Ганул.

Ви знаєте про що розповідають вчителі на уроках історії в Одесі??? Знайомтесь, героїня сьогоднішнього допису - Людмила Маріуца. Вона викладає історію у школі під номером 68 на вул. Успенській, 58. Людмила замість навчального матеріалу розповідає учням який Я "нацист" та "ідіот" тому що посприяв звільненю зі школи в області любителя терориста захарченка та "руськава міра". Так, вчитель ІСТОРІЇ в українській школі розділяє погляди фаната "апалченцов" та антидержавних лозунгів. Ще Маріуца неодноразово помічена на мітингах тих, кому слід носити землю у кишенях - це хворі з кулікового поля, які кожного року 2 травня волають про "бандеровских бесів" та "рускай горад". Може завітати на відкритий урок, я ж теж вчитель історії?) Додаю відео. Опубліковано Дем'яном Ганулом Четвер, 12 вересня 2019 р.

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