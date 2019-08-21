Угрожал "милицией" и тетей Машей: на Донеччине любитель "русского мира" попался ветерану АТО

Мужчина распивал алкоголь в футболке "ДНР"

В городе Покровск Донецкой области ветеран АТО задержал местного жителя, который распивал алкогольные напитки сидя на лавочке в футболке с гербом "Донецкой народной республики".

Видео в Facebook выложил участник боевых действий "Сармат" Борис Овчаров.

Он рассказал, что утром возле своего дома увидел "неадекватное тело" в футболке "ДНР", поэтому вызвал на место правоохранителей и записал разговор с мужчиной.

Молодой человек отказался называть имя и показывать футболку, стал угрожать милицией, затем позвал на подмогу тетю Машу и тетю Тамару. К слову, одна из последних набросилась на Овчарова с претензиями.

"Что вы его трогаете? Вам никто не давал права! В Донецке тоже живут украинцы. Он в этой футболке много лет ходит", - заявила защитница.

Овчаров затем заявил, что написал заявление в полицию на нарушителя за использование запрещенной террористической символики и ее пропаганду.

В сети призвали к правосудию, и удивились, как Овчаров удержался от того, чтобы самому не расправиться со сторонником террористов.

"Самое страшное, что вокруг заступаются за алкаша и сепаратиста, и никто не видит в этом "ничего особенного", "Нет слов... В то время, пока наши ребята умирают... Почему такие тела живут, а лучшие дети страны погибают...", "Оно глупое, а бабушки реально сепарские", "Загрузить в вагоны и в "ДНР", "А сколько их ходит, но без футболок?", "Брат, молодец! Но надо было СБУ вызывать, что бы приняли и соседей, бытовых сепаров!", "Это просто писец, там ваты 90%", "Наглая сепарская тварь! Вместе с бабками прибить тварей! Я в шоке, немедленно надо принимать нормальный закон против сепаров", - писали комментаторы.

Ранее в Киеве маршрутчик унизил ветерана АТО.