"Зае*ись, вояка": в Киеве маршрутчик унизил ветерана АТО

В Киеве маршрутчик оскорбил ветерана АТО

В Киеве водить одного из маршрутных автобусов оскорбил ветерана Антитеррористической операции на востоке Украины.

Маршрутчик отказался перевозить ветерана АТО, не пояснив даже причину, при этом использовав нецензурные выражения, написал в Facebook бывший военный Сергей Викарчук.

"Я разыскиваю руководство перевозчиков 742 маршрута. Время 14:40. "Академгородок" остановка. Я показал лишь удостоверение участника боевых действий. Жду извинений от перевозчика и водителя за "вояку или служаку" и "за*бали или за*бись". На вопрос, какие проблемы – мороз, взять деньги тоже отказался", – рассказал он.

/ Фейсбук С.Викарчука

При этом Викарчук добавил, что скандальный инцидент произошел в маршрутке №742.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине маршрутчик отказался везти участников АТО.