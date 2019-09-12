На Одесчине активисты заставили уволиться учителя-любителя "русского мира"

Николай Ласниця постил в сети сообщения антиукраинского характера

В Одесской области в селе Граденицы активисты вынудили уволиться преподавателя местной школы за "сообщения в сети антиукраинского характера".

На своей странице в Facebook общественник Демьян Ганул сообщил, что учитель труда Николай Ласница является заядлым любителем "русского мира".

В частности, Ласница в соцсетях лайкал и постил сообщения о скорби по "герою" "ДНР" Александру Захарченко, считал бойцов Беркута, которые разгоняли активистов на Майдане, защитниками, и - "Вишенка на торте", - хотел бы видетьОдессу и весь юг Украины в составе "Новороссии".

"На место событий прибыла полиция и приняла заявление, также соответствующее заявление направлено в Службу безопасности Украины. Учителя уволили из школы, ведь недопустимо чтобы человек с такими взглядами работала в сфере образования", - рассказал Ганул.

В сети жестко отреагировали на учителя-сепаратиста и требовали выгнать его в РФ.

"Самое сложное в таких ситуациях, видимо, это держать себя в руках...", "Что ж ты фраер сдал назад?", "Где вы этого недокопченого нашли?", "Разве это учитель? Это просто г*ндон", "Так нельзя: Захарченко герой, Одесса - Россия, что-то парень берега попутал, и самое интересное, он не одинок", "С такого на Донбассе начиналась война! Коллаборационист обычный!", - писали комментаторы.

Ранее на Донеччине любитель "русского мира" попался ветерану АТО.