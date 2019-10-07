"Украину придумали польские масоны": в одесском ВУЗе разгорелся скандал

МГУ в Одессе / odessamedia.net

Новый скандал с участием преподавателя украинского высшего учебного заведения разгорелся в Одессе. В этот раз отличился историк, рассказывавший студентам первого курса, что "Украину придумали польские масоны".

Один из студентов снял на камеру лекцию. Согласно обнародованному ТСН видео, преподаватель рассказывает, что впервые политическое упоминание об Украине появляется в 1900 году. До этого времени страна была лишь географическим названием. Кроме того, студенты пожаловались, что преподаватель заставляет их выполнять задания на тему "Украина, которой не было".

По словам учащихся, им пропагандируют сепаратизм, а в стенах ВУЗа занимаются "подрывом государственности".

"Анатолий Кравчик внушает студентам о том, что Украина - это проект на завершающих этапах, который создали польские и российские масоны и современные классические программы истории Украины пишут "полные идиоты и медиаклоуны", - рассказали студенты МГУ.

При этом учащиеся просили преподавателя давать материал по программе, но он отказался, заявив, что будет преподавать "свою историю".

В свою очередь, администрация университета заявила, что ничего не знают и отправили с этим вопросом в приемную комиссию, где указали на свою некомпетентность в данной ситуации.

Напомним, что ранее в столичной Межрегиональной академии управления персоналом разгорелся скандал из-за пророссийских высказываний одного из преподавателей.