"Войну начала Украина": в МАУП вспыхнул скандал из-за профессора-"сепаратиста"

Скандал разгорелся в МАУП / Фото diplom24.com.ua

В столичной Межрегиональной академии управления персоналом разгорелся скандал из-за пророссийских высказываний одного из преподавателей. По словам одной из студенток, он "поливает грязью Украину" и явно симпатизирует стране-агрессору.

О конфликте с преподавателем по имени Колпаков Виктор Михайлович рассказала в Facebook студентка МАУП Полина Кравченко.

"Этот человек, Колпаков Виктор Михайлович, полтора часа своей лекции просто поливал грязью Украину. Этот "учитель" вкладывает в головы студентов, что войну начала Украина, что языка нашего и так нет, что она нам не нужен в Европе, что мы единственная страна в мире, где... (а дальше большой список негатива), что нам нужно вернуть союз с Россией, потому что это сильное государство с хорошими зарплатами, а у нас нация без мозга и т. д., что казаки (в отличие от большевиков) были обычными бандитами и ворами, а в Севастополе наконец наступила нормальная жизнь, после аннексии Крыма", – написала девушка.

Кравченко рассказала, что все студенты, слушая преподавателя, промолчали, но она все же осмелилась сделать замечание Колпакову. В ответ он, по словам студентки, "взбесился".

"Я не имею желания здесь писать все, что я от него услышала за свою "бандерность"... Он кричал: "Я военный, я полковник, я приказываю тебе – пошла вон!" Но я ответила, что никуда не пойду из аудитории", – добавила Кравченко.

Пользователи соцсети поддержали девушку и посоветовали ей написать заявление на имя ректора, а также в Министерство образования.

Напомним, в Одессе уволили учителя истории школы № 68 Людмилу Мариуцу, которая поддержала учителя труда Николая Ласницу из села Граденицы Одесской области, который также лишился работы из-за "сообщений в сети антиукраинского характера".