"Украина – 40 млн русских": боевик "ДНР" обьяснил, почему воюет на Донбассе

Антон Горохов с Гиви у Донецкого аэропорта в ноябре 2014 / myrotvorets.center

Российский боевик Антон Горохов под позывным "Грант", который занесен в Миротворец, рассказал, зачем приехал воевать на Донбасс.

Террорист возомнил себя "собирателем земель русских", и в интервью сепаратистскому изданию News Front заявил, что жители Украины и Беларуси являются этническими русскими. Горохов пошел наемником в "ДНР", потому, что "русским не давали по-русски жить на русской земле".

"Для меня население Украины – Малороссии, население России – Великороссии и Белоруссии, являются неотъемлемой частью одной русской нации восточно-славянской. И я никогда не разделял эти три страны, и Россия для меня – представитель интересов русской цивилизации в мире, а целью является развитие, выживание, накопление ресурсов. Для этого необходимо, в первую очередь, большое население, большая нация. Поэтому Украина — это еще 40 миллионов русских, Белоруссия еще 10 миллионов русских", - заявил Горохов.

24-летний террорист считает, что Донбасс, проявляя сепаратизм, "возвращается в русло русской цивилизации".

"Если мы посмотрим на события, происходящие на юго-востоке Украины, с точки зрения международного права Донбасс проявляет сепаратизм, он отделяется от украинского государства, но если мы смотрим на эти события с точки зрения цивилизации, то здесь уже Украина является источником зарождения государственности по официальной версии истории. На самом деле там, скорее всего, это не так, но признают именно это. Она проявляет сепаратизм цивилизационный. Поэтому Донбасс, проявляя сепаратизм государственный, возвращается к истокам, восстанавливает историческую справедливость, возвращается в русло русской цивилизации", - считает террорист.

Отвечая на вопрос, почему украинцы забыли, что они русские, боец "ДНР" рассказал, что это "результат действий австро-венгерской и немецкой разведок, а поляки, на самом деле, тоже этнические славяне, но они являются частью западной цивилизации".

В сети украинцы возмутились жуткому бредогенератору молодого боевика, квалифицировав его как "обыкновенного рашиста".

"Кошмар. Стыдно слушать. С таким же лицом, он мог бы доказывать превосходство одной нации над другой", "Орда! У себя все засрали, теперь давай дальше...", "Груз 200 ходячий, иди учи историю!", "Квазинауччный маразм на фоне исторической шизофрении", "Называть Россию цивилизацией смешно", "Дрыщ колхозный, руцафицированая свинорыльная собака, иди тусуйся на помойку со своей стаей помойной", "Обыкновенный рашист: сбор "отторгнутых земель", "уничтожение несогласных и недонародов" (сортировка братьев)", "Как это животное дожило до такого возраста без мозгов!? Это вопрос нужно основательно изучить. Это же против всех законов эволюции", "Русская цивилизация" идет к своему краху, потому что она не находит адекватные ответы на реальные вызовы времени. Она устроила позорные аннексию чужой земли и войну с соседней страной вместо решения жизненно важных проблем в РФ. Это признак упадка, заката и скорого исчезновения", - писали юзеры.

Антон Горохов с Михаилом Пореченковым / myrotvorets.center

/ myrotvorets.center

/ myrotvorets.center

Ранее в "ДНР" оконфузились с байкой о воинах-"зомби" ВСУ.