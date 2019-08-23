"Четыре пулевых, а кровь не течет": в "ДНР" оконфузились с байкой о воинах-"зомби" ВСУ

Боевик "ДНР" отличился сказкой о неубиваемых военных ВСУ

В "ДНР" оскандалились с новой байкой об украинских бойцах, которые воюют в ООС. "Командир республиканской гвардии ДНР" Эль-Сид заявил, что воинов ВСУ "пичкают" специальными препаратами, которые делают их неубиваемыми на поле боя.

Видео с рассказом Эль-Сида на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан.

"Если у Вас плохое настроение, Вам все надоело, предлагаю за две минуты все изменить. Это не очередная гуманитарка боярышника или стекломоя, это что-то покрепче... Украинские воины - это больше, чем киборги... Приятного просмотра", - сыронизировал Штефан.

Боевик "ДНР" рассказал фантастические небылицы - мол, украинский военнопленный получил ранения, несовместимые с жизнью, но не чувствовал боли и продолжал существовать.

"Когда убирали за собой, обратил внимание на две вещи. Первое – очень странно, что трупы или куски тел имели запах формалина. И еще один момент удивил: пленный один – у него четыре пулевых, а кровь не течет, только покраснение вокруг отверстий входных. Сзади осколочное, хорошо посекло спину, на ноге палец большой в сторону отошел, раздроблено все. А такое ощущение, что он ни боли не чувствует, ничего. Только воду пил и умер – буквально пару часов он так продержался и умер", – красочно рассказал небылицу террорист.

Ссылаясь на свой источник, боевик уверяет: воинов ВСУ накачивают специальными препаратами, которые и вызывают "суперспособности". К тому же, они консервируют органы, чтобы их в дальнейшем можно было использовать в черной трансплантологии.

"В него стреляешь – он идет. Начали подозревать, что что-то не в порядке, какая-то химия присутствует. Потом уже из источников узнал, что их пичкали, чтобы органы консервировались. После наступления биологической смерти, чтобы еще организм сохранялся, чтобы использовать органы дальше. Удивлен был, я думал, броня какая-то у них суперовская, потому, что я знаю, что я попал раз, второй раз, – идет", – поделился нелепой историей боевик.

Ранее росСМИ отличились очередной байкой об "ужасах хунты".