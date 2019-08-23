"Украинцы приезжали в ДНР за рабами": росСМИ отличились очередной байкой об "ужасах хунты"

23 августа 2019, 12:48

Снайпер, экс-"военнослужащая "ДНР" Боня рассказала фековую историю об указе Петра Порошенко.

Снайпер "ДНР" с позывным Боня выдала новый перл о рабах для украинцев на Донбассе

Снайпер, экс-"военнослужащая "ДНР" с позывным Боня подкинула росСМИ новую байку об "ужасах хунты", которую они растиражировали в сети.

Женщина рассказала в интервью телеканалу Звезда, что своими глазами видела указ с подписью пятого президента Петра Порошенко о том, что украинцам разрешено владеть людьми в Донецке.

На этом бредогенератор Бони не остановился – она заверила, что в 2014 году пожилая пара из западной Украины перебралась в Донецк для того, чтобы занять любой понравившийся им дом в городе, а если в нем живут люди, - то сделать их своими "рабами" или "рабочими".

"Мы приехали в Донецк в очередной раз, получить приказы и все остальное. Нас послали ловить дээргэшников (ДРГ - диверсионно-разведывательная группа. - Ред.). И вот одна машина нам приглянулась, старая "четверка" с сумскими номерами. Бабушка, дедушка, мешки у них какие-то... Когда спросили, чего они тут ищут, они показали нам бумагу, выписанную Петром Порошенко, на дом, который им понравится. Они туда могут заселяться, только нужно будет вписать туда адрес. А на вопрос, если там живут люди, они говорят: "Ну, будут у нас работать". Потому что по этому договору им можно было иметь трех рабов и трех рабочих. Пришлось их отправить тогда к товарищу Аносову "на избушку", пускай разбираются. Каким образом они вообще попали в Донецк с западной Украины, и вообще кто с такими бумагами их сюда пропустил", - поведала Боня.

Ранее в сети высмеяли фейк росСМИ о захвате собора в Виннице.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ДНР РосСМИ Боня
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:23
"Что-то там не очень ладится": Лукашенко рассказал о просьбе Зеленского
13:15
Захарова вновь взялась поучать Зеленского, прозвав его блогером
13:15
Танцы меняют меня: Tayanna поделилась впечатлением от шоу Танці з зірками Видео
13:05
РФ "сливает" Донбасс? Из оккупированного Луганска вывозят танки
12:58
В Кремле рассказали о начале диалога Зеленского с Путиным Видео
12:54
Мэр Кличко угодил в громкий скандал: пил с известным застройщиком Столаром Видео
12:48
"Украинцы приезжали в ДНР за рабами": росСМИ отличились очередной байкой об "ужасах хунты"
12:44
Землетрясения в раздевалке и штрафы: что изменилось в Шахтере при Каштру
12:33
Яценюк побывал на презентации фильма "Украина: Эволюция достоинства" (видео) Видео
12:29
Россия "облажалась": чудо-"танк" оказался небоеспособным
12:21
Во все тяжкие фильм: что известно о самом громком сиквеле сериала Видео
12:16
Британская The Guardian опубликовала фото "российского" Крыма
12:03
Царь Леонид поменял профессию: рецензия на фильм Падение ангела Видео
11:58
"Дайте мне выполнить свое дело": Зеленский пообещал скорый обмен пленными между Украиной и Россией
11:52
"Как спелый арбуз": Седокова на интимном фото похвасталась формами
11:49
Перепутала педали: теща Притулы переехала на внедорожнике мать и 9-летнего ребенка Видео
11:45
В МИД спрогнозировали отмену санкций против РФ Видео
11:40
"Плохая примета": под Киевом водитель отказался пустить участника АТО первым в салон Видео
11:25
"Позорные слухи": Зеленский рассказал о судьбе Министерства по делам ветеранов
11:17
Расстрел адвоката в Кропивницком: появились шокирующие подробности Видео
11:00
Сбой в работе Facebook и Instagram: что известно о проблемах популярных соцсетей Видео
10:59
"Хочу реванш с Хабибом" - Конор Макгрегор
10:47
Российский омбудсмен Москалькова на один день прилетела в Киев
10:42
Танці з зірками 2019: Анна Ризатдинова бросила олигарха Александра Онищенко Видео
10:18
"Берет на себя риск": в МИД оценили прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
10:08
День флага Украины: Зеленский на Софийской площади торжественно поднял знамя Видео
10:02
Вабити: игривая Кароль развлекается сразу с двумя парнями в новом клипе Видео
09:56
Обмен заключенными между Украиной и РФ: СМИ рассказали о судьбе Сенцова и Вышинского Видео
09:43
Украинские фискалы взялись за химзавод Фирташа
09:30
Жестокое убийство журналиста в Черкасской области: обвиняемого отпустили под домашний арест
09:02
В Днепре голый неадекват устроил игру в салочки с копами Видео
08:56
"Ленточки перерезать, цветы класть": Кличко пожаловался на притеснения Богдана Видео
08:44
Почему проблема Украины на Донбассе не в силе агрессора мнение
08:35
"Праздничный прогноз": синоптик рассказала о погоде в День флага
08:30
Аресты и задержания: Украина в ООН рассказала о беспределе РФ в Крыму и на Донбассе Видео
08:06
"Загадочный взрыв" под Северодвинском: Совбез ООН потребовал от России отчет
07:46
Как в США и ЕС "отбеливали" Януковича: всплыли новые детали
07:37
День шахтера 2019: дата, что подарить и как поздравить
07:36
Украине пора отказываться от стратегии нытья Порошенко мнение
07:22
Экс-мэр Варшавы стал бизнес-омбудсменом Украины
07:15
Головная боль Кремля: экс-депутат Госдумы рассказал, почему Россия хочет "слить" Донбасс
07:07
"Чтобы вся страна стала сине-желтой!": Зеленский поздравил украинцев с Днем флага Видео
07:01
Антибиотики провоцируют страшную болезнь: ученые нашли связь
06:55
Большое унижение Путина мнение
06:35
Зеленский не соврал: астролог назвал дату окончания войны на Донбассе
06:01
З Днем державного прапора України: найкращі вітання та листівки Фото Видео
05:34
К украинцам подкралась магнитная буря: как уберечься Видео
04:57
Восстание робота Федора: по фото Нибиру возле МКС разгадали планы Планеты смерти Видео
04:25
"Хитросделанные товарищи": эксперт оценил продление растаможки для евроблях Видео
03:43
Медики рассказали, какие болезни ждут не желающих секса женщин
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять