Снайпер "ДНР" с позывным Боня выдала новый перл о рабах для украинцев на Донбассе

Снайпер, экс-"военнослужащая "ДНР" с позывным Боня подкинула росСМИ новую байку об "ужасах хунты", которую они растиражировали в сети.

Женщина рассказала в интервью телеканалу Звезда, что своими глазами видела указ с подписью пятого президента Петра Порошенко о том, что украинцам разрешено владеть людьми в Донецке.

На этом бредогенератор Бони не остановился – она заверила, что в 2014 году пожилая пара из западной Украины перебралась в Донецк для того, чтобы занять любой понравившийся им дом в городе, а если в нем живут люди, - то сделать их своими "рабами" или "рабочими".

"Мы приехали в Донецк в очередной раз, получить приказы и все остальное. Нас послали ловить дээргэшников (ДРГ - диверсионно-разведывательная группа. - Ред.). И вот одна машина нам приглянулась, старая "четверка" с сумскими номерами. Бабушка, дедушка, мешки у них какие-то... Когда спросили, чего они тут ищут, они показали нам бумагу, выписанную Петром Порошенко, на дом, который им понравится. Они туда могут заселяться, только нужно будет вписать туда адрес. А на вопрос, если там живут люди, они говорят: "Ну, будут у нас работать". Потому что по этому договору им можно было иметь трех рабов и трех рабочих. Пришлось их отправить тогда к товарищу Аносову "на избушку", пускай разбираются. Каким образом они вообще попали в Донецк с западной Украины, и вообще кто с такими бумагами их сюда пропустил", - поведала Боня.

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