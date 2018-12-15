"Опохмеляйтесь после пьянки": в Сети высмеяли фейк росСМИ о захвате собора в Виннице

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Виннице / orthodox.vinnica.ua

Сообщение о захвате Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице является фейковым и провокационным.

Таким образом в пресс-службе Винницкой епархии УПЦ МП отреагировали на информацию, опубликованную "Союзом православных журналистов" о том, что якобы утром, 15 декабря, в Виннице неизвестные захватили Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Как подчеркивается в сообщении, в настоящее время в Спасо-Преображенском соборе спокойно: совершаются богослужения и отправляются требы для прихожан храма.

Отметим, что в полиции Винницкой области заявили, что к ним не поступала информация о якобы захвате неизвестными кафедрального собора.

"Заявлений и сообщений в полицию по этому поводу у нас не зафиксировано. Не было ни одного сообщения относительно каких-либо противоправных действий", - сообщили агентству Интерфакс-Украина в отделе коммуникации ГУ НП в Винницкой области в субботу.

На "захват" собора в Виннице также отреагировали в Сети.

Бывший военнослужащий ВСУ, житель Винницы Александр Гром подчеркнул, что на данный момент вход в собор свободен.

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"А вот и первые "цветочки" полезли в информационном поле. Пока митрополит Винницкий и Барский Симеон находится на Объединительном Соборе в Киеве, замокшанский "православный" интернет-ресурс вкидуе вот такую "новость". Но для нас здесь в Виннице нет проблемы зайти в Собор и посмотреть, как на самом деле. Поэтому докладываю: ни одного "захвата" не было, никаких парней тоже не наблюдаю. А "союзу православных журналистов" рекомендую после вчерашней пьянки опохмелиться и ложиться дальше спать. Здесь вам ничего не светит", - написал он в Facebook.

Напомним, накануне появилась информация о том, что митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского УПЦ (Московского патриархата) Агапита (Бевцика) сотрудники УСБУ по Винницкой области в принудительном порядке отвезли в Киев.

Позднее митрополит Агапит опроверг информацию о его принудительной доставке в Киевсотрудниками СБУ и сообщил, что направился в Киев по своей воле.