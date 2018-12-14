СБУ силой привезла в Киев митрополита УПЦ МП

Митрополит Агапит / Православная Жизнь

Митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского УПЦ (Московского патриархата) Агапита (Бевцика) сотрудники УСБУ по Винницкой области в принудительном порядке отвезли в Киев.

Соответствующее сообщение на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовал протоиерей УПЦ МП Александр Бахов.

"Помните я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с "охраной" доставлять? Так вот, сегодня Митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцика) в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев. Владыку забрали из дома, где он гостил в Черновицкой области. Официальная версия - на разговор с Президентом!", − отметил Бахов.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что в Киев начали массово сгонять сотрудников бюджетной сферы - "радоваться томосу".