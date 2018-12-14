"Выполняют заказы": митрополит Павел ответил на обвинения СБУ

Митрополит Павел / pravlife.org

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (в миру — Петр Лебедь) опроверг утверждения представителей СБУ о том, что он должен быть координатором провокаций ФСБ против автокефалии УПЦ.

"Я вообще против всяких митингов. Я за то, чтобы были изменения в обществе государстве. Я думаю, что Службе безопасности Украины нужно меньше выполнять заказные всякие события", – подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Кроме того, митрополит Павел также пожаловался на то, что против УПЦ МП ведется "спланированная кампания".

"Дорогие братья и сестры, не чудите! Потому за все придется дать ответ. Мне бы не хотелось, чтобы вы и ваши дети страдали из-за этой лжи.

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Мы сами разберемся, кто нам патриарх, кто митрополит, у нас есть предстоятель Украинской православной церкви и нас нечего посылать в Москву или Стамбул. Вы разберитесь каждый в себе, а мы сами разберемся", - добавил Павел.

Напомним, ранее заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявил о том, что митрополит Павел должен был координировать провокации ФСБ России во время Объединительного собора в Киеве.