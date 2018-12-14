"Это УССР?" В Киев начали массово сгонять "радующихся томосу" бюджетников

Президент Украины Петр Порошенко

Главы областных госадминистраций в "добровольно-принудительном" порядке отправляют бюджетников в Киев, где в субботу, 15 декабря, ожидается проведение Объединительного собора, на котором, по данным СМИ, президент Петр Порошенко "обратится к народу".

Об этом сообщил журналист Александр Дубинский в Facebook.

"Бюджетники к 7 утра должны уже быть в Киеве и радоваться томосу. Бюджетники едут радоваться церкви. По требованию администрации президента. Что это? УССР", - пишет Дубинский.

facebook.com/dubinskyi

В комментариях к посту журналиста пользователи иронизируют по поводу такой инициативы:

Надеюсь, теперь и на все воскресные службы бюджетников будут свозить)

не было такого в УССР. Там тока партию любили. А тут надо и партию, и томаса, и америку, и лично Лолиту.

Это дно

Так это норм. Народ своего счастья с Томосом сам не уразумеет. Нужен волшебный пинок!

З собою брати термоси з гарячим чаєм

Это пипец!

Реально грустно

Это не УСЕСЕР, это мы с нашими родителями доплелись к такому вот томосу. Его и передадим нашим детям вместо файной Украины.

А флажки брать надо или так пропустят?

Участница Facebook-группы Батьки SOS Алена Парфенова также опубликовала скриншот "приглашения" на Софийскую площадь.

facebook.com/alena.parfonova

Ранее спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что томос будет вручен главе Единой поместной украинской церкви 6 января.

"Томос Вселенского патриарха должно быть вручен предстоятелю 6 января", - сказал он.