"Это УССР?" В Киев начали массово сгонять "радующихся томосу" бюджетников

"Радующиеся" должны прибыть в Киев к 07.00.
Главы областных госадминистраций в "добровольно-принудительном" порядке отправляют бюджетников в Киев, где в субботу, 15 декабря, ожидается проведение Объединительного собора, на котором, по данным СМИ, президент Петр Порошенко "обратится к народу".
Об этом сообщил журналист Александр Дубинский в Facebook.
"Бюджетники к 7 утра должны уже быть в Киеве и радоваться томосу. Бюджетники едут радоваться церкви. По требованию администрации президента. Что это? УССР", - пишет Дубинский.
В комментариях к посту журналиста пользователи иронизируют по поводу такой инициативы:
Надеюсь, теперь и на все воскресные службы бюджетников будут свозить)
не было такого в УССР. Там тока партию любили. А тут надо и партию, и томаса, и америку, и лично Лолиту.
Это дно
Так это норм. Народ своего счастья с Томосом сам не уразумеет. Нужен волшебный пинок!
З собою брати термоси з гарячим чаєм
Это пипец!
Реально грустно
Это не УСЕСЕР, это мы с нашими родителями доплелись к такому вот томосу. Его и передадим нашим детям вместо файной Украины.
А флажки брать надо или так пропустят?
Участница Facebook-группы Батьки SOS Алена Парфенова также опубликовала скриншот "приглашения" на Софийскую площадь.
Ранее спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что томос будет вручен главе Единой поместной украинской церкви 6 января.
"Томос Вселенского патриарха должно быть вручен предстоятелю 6 января", - сказал он.