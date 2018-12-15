В Виннице неизвестные захватили кафедральный собор УПЦ МП – СМИ

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Виннице / orthodox.vinnica.ua

В субботу утром, 15 декабря, в Виннице неизвестные захватили Спасо-Преображенский кафедральный собор Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

Инцидент произошел сразу после утреннего богослужения, сообщает spzh.news со ссылкой на собственные источники.

В сообщении отмечается, что к кафедральному подъехали около 20 молодых людей спортивного телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса.

"Забирайте свои вещи и уходите", – заявили они представителям УПЦ МП.

Отметим, что в полиции Винницкой области заявили, что к ним не поступала информация о якобы захвате неизвестными кафедрального собора.

"Заявлений и сообщений в полицию по этому поводу у нас не зафиксировано. Не было ни одного сообщения относительно каких-либо противоправных действий", - сообщили агентству Интерфакс-Украина в отделе коммуникации ГУ НП в Винницкой области в субботу.

Напомним, накануне появилась информация о том, что митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского УПЦ (Московского патриархата) Агапита (Бевцика) сотрудники УСБУ по Винницкой области в принудительном порядке отвезли в Киев.

Позднее митрополит Агапит опроверг информацию о его принудительной доставке в Киев сотрудниками СБУ и сообщил, что направился в Киев по своей воле.