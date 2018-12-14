"Силовиков не видел": митрополит УПЦ МП рассказал о своем "похищении"

14 декабря 2018, 17:33

Митрополит Агапит подтвердил, что направляется в Киев.

Агапит
Митрополит Агапит / Православная Жизнь

Митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит опроверг информацию о его принудительной доставке в Киев сотрудниками СБУ

Он подчеркнул, что направляется в своем автомобиле в Киев на встречу с митрополитом Винницким.

Агапит отметил, что его никто принудительно не перевозит для участия в Объединительном соборе или на встречу с президентом и никаких силовиков он не видел.

"Нет, нет, не перевозит. Тем более, я не готов сказать, буду ли я на соборе", - рассказал он в комментарии каналу 112 Украина.

Он также прокомментировал заявление представителей УПЦ МП о его "похищении" силовиками.

"Я думаю, что так, может, сложилось, потому что услышали, что я еду, и знают мою позицию, что не готов идти на собор, а еду в Киев. Ну, еду поговорить с владыкой Симеоном", - пояснил Агапит.

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Священнослужитель также прокомментировал вероятность его участия в Объединительном соборе.

"Пока я не решил идти на собор. И это однозначно. Это такова позиция моя. И повлиять ничего не сможет. Думаю, что (собор – ред.) состоится. Но у нас мнение во главе с блаженнейшим Онуфрием, что пока мы воздерживаемся от этого собора", - добавил Агапит.

Ранее в УПЦ КП назвали дату получения Томоса главой объединенной украинской церкви.

Напомним, Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.

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СБУ УПЦ МП автокефалия Томос
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