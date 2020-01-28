В Харькове избили представителя ОПЗЖ из-за русского языка - СМИ

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В Харькове произошла стычка во время акции "в поддержку русского языка". Так, сторонники Оппозиционной платформы – За жизнь подрались активистами, чья точка зрения была кардинально противоположной.

По данным Суспільне Харків, "представители Евромайдана, Национальных дружин и Правого сектора" требовали, чтобы сторонники ОПЗЖ разошлись. В результате произошла стычка.

При этом портал 057.ua сообщает, что главу городской ячейки ОПЗЖ Андрея Лесика ударили по лицу, а кто-то распылил слезоточивый газ. После этого полиция вывезла инициаторов митинга на автобусе.

Позже правоохранители сообщили, что 38-летний гражданин написал заявление из-за избиения и применения слезоточивого газа. При этом полиции не сообщили имя пострадавшего.

Как ранее сообщал Главред, в Харькове разгорелся крупный языковой скандал в школе из-за указания русского как "языка коренного народа".