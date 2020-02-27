Социологи рассказали, сколько украинцев не одобряют работу Рады и Кабмина

Заседание Верховной Рады / УНИАН

Работу нардепов IX созыва Верховной Рады деятельность не одобряют 70% опрошенных социологами украинцев.

Такие данные опубликовали сотрудники Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно полученным цифрам, на 16% стало меньше украинцев, которые одобряют работу Рады (с 35% до 19%), и на 21% увеличилась доля тех, кто не одобряет (с 49 % до 70%)".

На 5% снизился и рейтинг одобрения работы спикера Рады Дмитрия Разумкова. В феврале 2020-го положительно к нему относятся 21% опрошенных, отрицательно - 16%.

К экс-президенту Петру Порошенко в феврале 2020-го положительно относятся 14% респондентов, отрицательно – 61%. По сравнению с декабрем прошлого года уровень позитивного отношения вырос на 1 пункт, а уровень негатива – уменьшился на 4 пункта.

Далее, социологи КМИС рассказали, что 44% респондентов выступили за отставку нынешнего правительства во главе с Алексеем Гончаруком. За то, чтобы этот состав Кабмина продолжал работу, выступили 37% респондентов.

Напомним, ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что наибольшую поддержку украинцев среди политиков имеет президент Владимир Зеленский - 44,2%. Кроме того, социологи рассказали, что партия Голос во гласе со Святослвом Вакарчуком рекордно упала в рейтингах - рейтинг снизился с 5,82% до 0,9%.