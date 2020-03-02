"Леша, ты остаешься?": Гончарук раскрыл свое будущее в Кабмине
2 марта 2020, 11:36
Пранкер Джокер выдавал себя за нардепа от Слуги народа Гео Лероса.
В Сети опубликована переписка премьер-министра Алексея Гончарука с пранкером Джокером.
Причем пранкер в переписке с премьером выдавал себя за нардепа от Слуги народа Гео Лероса и всячески пытался выяснить планы Гончарука насчет дальнейшей работы в правительстве.
"Леша, ты остаешься? Даю слово, никому!", - спросил Гончарука пранкер.
"Очень навряд ли, но все может быть)", - ответил премьер-министр.
"На время перевоплотился в Гео Лероса. И решил завязать знакомство с премьер-министром Лешей Гончаруком. Так вошёл в роль, что посмотрел на него другими глазами. Плечистый, здоровый, высокий розовощёкий мужчина. Красавец, с широкими скулами и узористой бородкой, как из Барбершопа. Пригласил парня в ресторан. Историю нашего романа читайте ниже", - написал Джокер в своем Телеграм-канале.
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Переписка Алексея Гончарука с пранкером Джокером jokerukr@protonmail.com
Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер-министр Алексей Гончарук 28 февраля якобы написал очередное заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой об увольнении с занимаемой должности и просит, чтобы глава государства его подписал.
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