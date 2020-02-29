Из Кабмина кого-то уберут, кого-то добавят, но точно не Тигипко - Арахамия

Арахамия заявил, что кандидатура Тигипко на пост главы Кабмина не рассматривается / УНИАН

На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут рассмотрены кадровые изменения в Кабмине, заявил председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Действительно, в Кабмине сейчас такие требования, приближается экономический кризис якобы, имеются признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса и надо Кабмин превратить фактически в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, надо сделать несколько кадровых решений, в том числе. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным и все такое ... Кого-то добавить и кого убрать, в том числе", - сказал Арахамия в эфире программы Свобода Слова Савика Шустера.

В то же время, по словам Арахамии, кандидатура бизнесмена Сергея Тигипко, которую активно обсуждают в СМИ в последние несколько дней, не будет рассматриваться на пост главы Кабмина.

При этом Арахамия отказался называть хотя бы какие-то фамилии.

"Когда вы объявите любую фамилию – на человека льется столько грязи, что я просто не хочу даже человека так подставлять под риски", – объяснил Арахамия.

Добавим, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведет переговоры со многими людьми, в том числе и с Тигипко.

"Я, действительно, со многими людьми сейчас веду собеседования... И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда", - заявил Зеленский в комментарии Радио Свобода в кулуарах форума Age of Crimea.

Читайте такжеАстролог раскрыл, станет ли Тигипко премьеромНапомним, ранее сообщалось, что якобы премьер-министр Алексей Гончарук 28 февраля написал очередное заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой об увольнении с занимаемой должности и просит, чтобы глава государства его подписал.

Как сообщило Новое время со ссылкой на собственные источники, Гончарук разочаровался в связи с тем, что СМИ уже давно обсуждают кандидатуры на его пост.