"С большим сердцем и миллионами": Арахамия засветился в популярном шоу

Давид Арахамия оказался звездой шоу Битва Экстрасенсов.
Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия оказался звездой популярной в Украине телепередачи. Так, политика заметили в одном из выпусков программы Битва Экстрасенсов на телеканале СТБ.
Соответствующее видео опубликовала на своем YouTube-канале одна из участниц шоу Анна Арджеванидзе. Согласно правилам испытания, девушке надо было найти миллионера среди нескольких мужчин в зале. Экстрасенс выбрала Арахамию, но его представили, как Девида Брауна.
"Человек с большим сердцем, с миллионами – это вы. Вам воздается за то, что вы помогаете кому-то", – обратилась девушка к будущего главе парламентской фракции.
В свою очередь, Арахамия подтвердил слова девушки.
"Я основал один из самых крупных волонтерских фондов в стране, там больше 400 миллионов гривен собрали, помогли армии, семьям погибших", –отметил "слуга народа".
Как ранее сообщал Главред, глава Министерства культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что популярное в Украине реалити-шоу Битва Экстрасенсов помогало расследовать уголовные дела.