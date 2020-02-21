"С большим сердцем и миллионами": Арахамия засветился в популярном шоу

Давид Арахамия / УНИАН

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия оказался звездой популярной в Украине телепередачи. Так, политика заметили в одном из выпусков программы Битва Экстрасенсов на телеканале СТБ.

Соответствующее видео опубликовала на своем YouTube-канале одна из участниц шоу Анна Арджеванидзе. Согласно правилам испытания, девушке надо было найти миллионера среди нескольких мужчин в зале. Экстрасенс выбрала Арахамию, но его представили, как Девида Брауна.

"Человек с большим сердцем, с миллионами – это вы. Вам воздается за то, что вы помогаете кому-то", – обратилась девушка к будущего главе парламентской фракции.

В свою очередь, Арахамия подтвердил слова девушки.

"Я основал один из самых крупных волонтерских фондов в стране, там больше 400 миллионов гривен собрали, помогли армии, семьям погибших", –отметил "слуга народа".

Как ранее сообщал Главред, глава Министерства культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что популярное в Украине реалити-шоу Битва Экстрасенсов помогало расследовать уголовные дела.