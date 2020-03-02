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Полетят головы: СМИ выяснили, кого хотят выгнать из Кабмина

2 марта 2020, 19:24

По информации журналистов, из Кабмина хотят убрать троих министров.

Верховная Радо
СМИ выяснили, кого Рада хочет уволить из Кабмина / УНИАН

Во время внеочередного заседания Рады, которое президент Владимир Зеленский назначил на 4 марта, нардепы планируют назначить четырех министров и создать должность вице-премьера по вопросам промышленности.

Как сообщает источник РБК-Украина в Раде, народные избранники хотят уволить:

  • министра иностранных дел Вадима Пристайко,
  • министра здравоохранения Зоряну Скалецкую,
  • министра социальной политики Юлию Соколовскую.

Также ожидается, что объединенное Минветеранов разделят, и Министерство по вопросам оккупированных территорий может возглавить представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников.

По сообщению СМИ, на должность главы МИД претендуют:

  • советник президента Руслан Демченко,
  • вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Давно обсуждается отделить должность вице-премьер-министра по вопросам промышленности. Пока идет обсуждение, кто может быть назначен", - сообщил источник.

Кадровая перестановка в Кабмине

Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер-министр Алексей Гончарук 28 февраля якобы написал очередное заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой об увольнении с занимаемой должности и просит, чтобы глава государства его подписал.

Позже председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут рассмотрены кадровые изменения в Кабмине

Также Главред писал, что возможно, 3 марта партия Слуга народа проведет собрание, на котором обсудят вопросы повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады, заявил во время брифинга по итогам заседания согласительного совета парламента первый замглавы фракции Александр Корниенко.

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