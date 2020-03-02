"Кого-то уволить, кого-то назначить": Слуга народа на собрании обсудит дела Кабмина

Слуга народа обсудит судьбу Кабмина / УНИАН

Возможно, 3 марта партия Слуга народа проведет собрание, на котором обсудят вопросы повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады, заявил во время брифинга по итогам заседания согласительного совета парламента первый замглавы фракции Александр Корниенко.

"Будем следить дальше за развитием событий, за теми консультациями, которые идут. Они сегодня будут происходить, сегодня будет собираться "малая" фракция, возможно, завтра будет собираться большая фракция. Будем смотреть", - заявил Корниенко.

Позже народный депутат от Слуги народа Арсений Пушкаренко подтвердил, что фракция соберется 3 марта в 9:00.

"Есть конечно кадровые вопросы: с одной стороны, необходимо кого-то уволить, с другой - назначить. Мы понимаем, что будет обсуждение. Касательно самих кадровых вопросов в Кабмине, то завтра в 9:00 собирается фракция и на фракции мы будем обсуждать те или иные кандидатуры, или виденье", - отметил Пушкаренко, передает ZN.ua.

Читайте такжеПод Рябошапкой опять зашаталось кресло: вопрос с отставкой может решиться уже в средуНапомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук ответил на вопрос о своей возможной отставке с должности главы Кабмина.

"Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не написал. Также много знаю, слышал. Очевидно, что у нас будут по этому поводу консультации с президентом и с парламентом. На сегодня я больше ничего комментировать не хочу", - отметил Гончарук во время пресс-конференции в Киеве.