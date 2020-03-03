В Слуге народа намекнули на кадровые изменения в правоохранительных органах

Александр Корниенко / Фото РБК-Украина

Во вторник, 3 марта, состоится заседание депутатской фракции партии Слуга народа, во время которого будет обсуждаться вопрос возможных кадровых изменений в правоохранительных органах. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

По его словам, изменения могут произойти уже в ближайшее время.

"Надо заслушать отчет (на внеочередном заседании Верховной Рады, - Главред), надо сделать выводы. Возможно, эти изменения будут в ближайшее время. Возможно, будет возможность дать еще себя проявить руководителям правоохранительных органов", - сказал Корниенко в эфире Свободы слова на ICTV и уточнил, что относительно возможных кадровых изменений во фракции ведется дискуссия.

"Финальная конфигурация будет обсуждаться на заседании фракции во вторник", – добавил Корниенко.

Кроме того, политик высказался и относительно работы Кабинета министров. По его словам, правительство не является эффективным в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике.

"Касательно правительства - у нас возник парадокс, он нам не понятен и мы бы хотели найти ответ", - отметил Корниенко.

По его словам, доверие к курсу, который предлагал и президент, и партия Слуга, есть. При этом существуют вопросы к выполнению этого курса.

"Люди не почувствовали это в своем кармане, на своем дворе, не почувствовали в состоянии улучшения медицинской инфраструктуры, например", – сказал Корниенко.

Напомним, ранее глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут рассмотрены кадровые изменения в Кабмине. При этом он считает, что премьером останется Алексей Гончарук.

В свою очередь, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук не подавал заявление об отставке в Верховную Раду.