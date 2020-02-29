Решено на 99%: 4 марта Рада будет голосовать за отставку Гончарука - СМИ

Алексей Гончарук / Фото kmu.gov.ua

В среду, 4 марта, должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады, во время которого пройдет голосование за отставку действующего премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источник в Офисе президента. По словам собеседника издания, голосование состоится на 99%, при этом голосов, чтобы отправить Гончарука в отставку, хватает. И.о. главы Кабмина станет вице-премьер Денис Шмыгаль.

Собеседник УП также сообщил, что 28 февраля прошла встреча президента Зеленского и премьера Гончарука. Причем глава государства распек руководителя Кабмина из-за падения экономики и промпроизводства, медицинской реформы, ситуации с коронавирусом и платежек за коммунальные услуги. Гончарук якобы признал недоработки правительства и выделил только трех министров, к которым у него нет замечаний. В эту тройку попал, в частности, министр юстиции Денис Малюська.

Стоит отметить, что источник Украинской правды опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Гончарук написал новое заявление об отставке.

Читайте такжеУдачный премьер: кого Зеленский выберет на место ГончарукаНапомним, ранее издание Новое время сообщило со ссылкой на источники, что премьер-министр Алексей Гончарук 28 февраля якобы написал очередное заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой об увольнении с занимаемой должности и просит, чтобы глава государства его подписал. По данным НВ, Гончарук разочаровался в связи с тем, что СМИ уже давно обсуждают кандидатуры на его пост.

Позже председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут рассмотрены кадровые изменения в Кабмине.

"Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным и все такое ... Кого-то добавить и кого убрать, в том числе", - сказал Арахамия в эфире программы Свобода Слова Савика Шустера.

В то же время, по словам Арахамии, кандидатура бизнесмена Сергея Тигипко, которую активно обсуждают в СМИ в последние несколько дней, не будет рассматриваться на пост главы Кабмина. При этом Арахамия отказался называть хотя бы какие-то фамилии.