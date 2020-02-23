Зеленскому пора избавляться от Гончарука и Ко

Аваков мог использовать ситуацию в Санжарах как трамплин к креслу премьера / Фото: пресс-служба МВД

Ситуация в Новых Санжарах - показатель того, что Зеленский спускает все на самотек и ничего не контролирует. Отсутствие координации и банального понимания того, как все это должно происходить – это элементарные навыки управления. То есть, нынешние люди во власти просто не сталкивались с решением масштабных задач.

Это еще одна демонстрация того, что необходимо перезагружать правительство максимально быстро. То есть, отправлять в отставку министра здравоохранения, премьер-министра, людей в его администрации.

Я склоняюсь к тому, что протесты в Новых Санжарах были спланированной провокацией, целью организатора было - сначала создать проблему, а потом ее показательно решить. Возможно даже, со стороны министра внутренних дел, который хотел показать эффективность решения проблем.

Читайте такжеНовые Санжары - всеукраинское позорищеБезусловно, всем происходящим Аваков может обеспечить себе трамплин к креслу премьера. Но проблема в том, что новый премьер и новое правительство будет временным. То есть для решения каких-то краткосрочных задач Аваков бы подошел, но это точно не долгосрочный вариант.

При этом я не исключаю и того, что все это раздувалось при посредничестве оппозиционных сил – как минимум, на Западной Украине. Показать несостоятельность Зеленского и его новой власти - это выгодно всем. И заинтересованных в этом очень много – как среди внутренних, так и, возможно, среди внешних игроков.

В данном случае нужно проводить реальное служебное расследование на предмет того, кто слил информацию, кто организовывал эти протесты, так как есть подтверждения того, что туда свозили "титушек", делать кадровые выводы по губернаторам. Так как ситуация в Новых Санжарах показала паралич бюрократического института, невозможность решать глобальные задачи и всеобщую конфликтность.

Читайте такжеСанжарского позора можно было избежатьВместе с тем, СБУ должно провести свое расследование – отследить, какие месседжи разгонялись в соцсетях, кто их распространял и по каким каналам. Кроме того, было бы не лишним проследить ту роль, которую отыграла церковь. Насколько мне известно, пророссийские батюшки распространяют об этом коронавирусе полнейшую ересь. Есть информация, что в некоторых церквях говорят о том, что этот вирус распространили американцы с целью уничтожить православных – то есть, доходит до абсурда. И по тому, как накал в этой истории увеличивали с помощью фейков, полностью исключать непричастность России, нельзя.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда