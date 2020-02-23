УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Зеленскому пора избавляться от Гончарука и Ко

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

23 февраля 2020, 08:51

Протесты в Новых Санжарах были спланированной провокацией.

Аваков мог использовать ситуацию в Санжарах как трамплин к креслу премьера / Фото: пресс-служба МВД

Ситуация в Новых Санжарах - показатель того, что Зеленский спускает все на самотек и ничего не контролирует. Отсутствие координации и банального понимания того, как все это должно происходить – это элементарные навыки управления. То есть, нынешние люди  во власти просто не сталкивались с решением масштабных задач.

Это еще одна демонстрация того, что необходимо перезагружать правительство максимально быстро. То есть, отправлять в отставку министра здравоохранения, премьер-министра, людей в его администрации.

Я склоняюсь к тому, что протесты в Новых Санжарах были спланированной провокацией, целью организатора было - сначала создать проблему, а потом ее показательно решить. Возможно даже, со стороны министра внутренних дел, который хотел показать эффективность решения проблем.

Читайте такжеНовые Санжары - всеукраинское позорищеБезусловно, всем происходящим Аваков может обеспечить себе трамплин к креслу премьера. Но проблема в том, что новый премьер и новое правительство будет временным. То есть для решения каких-то краткосрочных задач Аваков бы подошел, но это точно не долгосрочный вариант.

При этом я не исключаю и того, что все это раздувалось при посредничестве оппозиционных сил – как минимум, на Западной Украине. Показать несостоятельность Зеленского и его новой власти - это выгодно всем. И заинтересованных в этом очень много – как среди внутренних, так и, возможно, среди внешних игроков.

В данном случае нужно проводить реальное служебное расследование на предмет того, кто слил информацию, кто организовывал эти протесты, так как есть подтверждения того, что туда свозили "титушек", делать кадровые выводы по губернаторам. Так как ситуация в Новых Санжарах показала паралич бюрократического института, невозможность решать глобальные задачи и всеобщую конфликтность.

Читайте такжеСанжарского позора можно было избежатьВместе с тем, СБУ должно провести свое расследование – отследить, какие месседжи разгонялись в соцсетях, кто их распространял и по каким каналам. Кроме того, было бы не лишним проследить ту роль, которую отыграла церковь. Насколько мне известно, пророссийские батюшки распространяют об этом коронавирусе полнейшую ересь. Есть информация, что в некоторых церквях говорят о том, что этот вирус распространили американцы с целью уничтожить православных – то есть, доходит до абсурда. И по тому, как накал в этой истории увеличивали с помощью фейков, полностью исключать непричастность России, нельзя.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда

Новые Санжары акции протеста Арсен Аваков Владимир Зеленский Анатолий Октисюк
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:52
"С*ки, на передовую их": в Запорожье разгорелся скандал из-за "шабаша престарелых пилоток"
09:50
Как чувствует себя доллар: аналитики дали прогноз курса на неделю
09:01
Скандальный мюнхенский план для Украины: автор "12 шагов" объяснил, что это было Видео
08:58
В Китае выявили опасное свойство китайского коронавируса Видео
08:51
Зеленскому пора избавляться от Гончарука и Ко мнение
08:17
Прожорливый китайский вирус: заболело шокирующее количество человек
07:31
"Три раза упал на пистолет": смерть в доме Кожары переквалифицировали в убийство
06:57
Языковой вопрос толкает Украину к распаду на несколько огрызков мнение
06:40
Блины на молоке и не только: как готовить тонкие и пышные блинчики с уматовыми начинками Видео
06:25
Масленица 2020 – открытки и поздравления вкусные
05:55
Модная обувь 2020 весна – в моде желтая обувь и туфли Мэри Джейн: фото Фото
05:20
"Наша территория": в Киеве предложили дать особый статус Кубани и Брянской области
04:49
Масленица 2020 – что приготовить и что делать в Масленичную неделю Видео
04:23
Женские стрижки для круглого лица - самые модные прически 2020: фото Фото
03:45
Эксперты рассказали, кому нельзя есть гречку
02:58
Закопал живьем: в РФ объявился подросток-"серийный убийца"
02:10
"Спасибо, под*очил": "сочная" Кищук засветила соски в микротопе
01:27
От опухолей до бесплодия: названа смертельная опасность из магазина
00:54
Скандал на Нацотборе на Евровидение: группа TVORCHI обвинила в отключении звука Видео
00:40
Порадовать знакомую: украинца задержали с ударной дозой препаратов для потенции
00:01
23 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Прохоров день Видео
22 февраля, суббота
23:58
Боксер Беринчик блестяще защитил титул WBO International: эффектное видео Видео
23:39
Вблизи Львова грузовой поезд переехал пенсионерку
23:16
В Ялте устроили военный парад с детьми к 23 февраля: абсурдные фото
22:55
В МВД заявили о желании вновь эвакуировать украинцев из Уханя Видео
22:33
Ушел из жизни советский футболист украинского происхождения
22:26
Кто поедет на Евровидение: Go-A- биография победителя Видео
21:48
"Роды будут проходить в машине": эксперт шокировал новшествами медреформы с 1 апреля
21:22
"Санжарцы, держитесь!": Комаровский посетил взбунтовавшиеся Новые Санжары Видео
21:20
Khayat пообещал не ходить больше на Евровидение, если не пройдет отбор 2020
21:20
Кто поедет на Евровидение 2020: как голосовать за участников
20:30
"За две недели я точно поправлюсь": эвакуированная из Уханя танцовщица похвалила условия в санатории Видео
20:27
"Страшно смотреть": украинка объяснила, почему не попала на "коронавирусный" рейс из Китая Видео
20:24
Квентин Тарантино стал отцом в первый раз - пол ребенка и все подробности
19:39
"Брызнули газовым баллончиком в автобус": украинка из Уханя рассказала о приеме в Новых Санжарах Видео
19:25
"Уже в Киеве": до Украины добралась новая смертельная "игра" среди детей Видео
18:45
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе Видео
18:44
Бросили раненого: стали известны детали нового прорыва боевиков на Донбассе
18:32
"Поднялась температура": Аваков объяснил, почему водителей автобусов отправили на карантин
18:30
Кто поедет на Евровидение: смотреть онлайн финал отбора 22-02-2020 Видео
17:56
"4G связь": журналист рассказал, как живет Скалецкая в медцентре Новых Санжар Видео
17:51
Смерть в доме экс-главы МИД: друг Старицкого не верит в самоубийство Видео
17:41
Замес под Золотым: стали известны подробности попытки прорыва боевиков Видео
17:21
"Я ошарашен": Кравчук приплел однополые браки к протестам в Новых Санжарах
17:00
"Взяли в кольцо": в МВД заявили о наказании за прорыв в медцентр в Новых Санжарах
16:48
Укрзализныця больше всего заработала на рейсах в Москву
16:33
"Условия нет": Милованов развенчал главный миф о рынке земли
15:50
Первая "жертва" коронавируса: Сопель ушел в отставку из-за эвакуации украинцев из Китая
15:27
Суд вынес первое решение по участнику беспорядков в Новых Санжарах Видео
15:14
"На передовую, на х*й": в Сети возмутились из-за грозящего ветерану АТО "пьяного быдла" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять