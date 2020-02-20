"Встретили очень тепло": эвакуированная из Уханя украинка показала следы от камней в автобусе

В Ольгу едва не попал камень в автобусе по пути в санаторий в Новых Санжарах / Фото: Instagram/o_nowik

Эвакуированная спецрейсом из Уханя украинка Ольга Новик показала, как соотечественники в Новых Санжарах забросали камнями их автобус, оставив в стеклах внушительные пробоины.

"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", - с горькой иронией написала девушка в своих сторис в Instagram.

В блоге Ольги отмечено, что она работала в Ухане танцовщицей, принимала участие в различных шоу и массовых мероприятиях.

Девушка также опубликовала в сторис фото из самолета, на котором видно, что пассажиры летели в масках. Несмотря на жесткий прием, она написала слова благодарности всем, кто организовал эвакуацию украинцев из Уханя в Украину.

"Спасибо огромное тем людям, которые согласились приехать за нами (авиакомпания SkyAp, медперсонал) и подвергли себя опасности. Спасибо водителям! Спасибо тем, кто нас охранял и продолжает это делать на протяжении всего времени! Я надеюсь, что люди, которые брали в свои руки камни и т.д., удовлетворили свои потребности и будут спать спокойно!" - написала Ольга.

Напомним, сегодня, 20 февраля, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами, где вот уже несколько недель бушует эпидемия коронавируса. Прибывших из Китая хотят разместить в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.

Главред собрал все о том, как принимали украинцев, прилетевших из Уханя.

Позже стало известно, что вернувшиеся в рамках эвакуации из Уханя граждане Украины находятся в подавленном состоянии из-за крайне негативного приема соотечественниками на родине.