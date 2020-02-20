"Встретили очень тепло": эвакуированная из Уханя украинка показала следы от камней в автобусе

Девушка поблагодарила всех, кто организовал эвакуацию.
Эвакуированная спецрейсом из Уханя украинка Ольга Новик показала, как соотечественники в Новых Санжарах забросали камнями их автобус, оставив в стеклах внушительные пробоины.
"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", - с горькой иронией написала девушка в своих сторис в Instagram.
В блоге Ольги отмечено, что она работала в Ухане танцовщицей, принимала участие в различных шоу и массовых мероприятиях.
Девушка также опубликовала в сторис фото из самолета, на котором видно, что пассажиры летели в масках. Несмотря на жесткий прием, она написала слова благодарности всем, кто организовал эвакуацию украинцев из Уханя в Украину.
"Спасибо огромное тем людям, которые согласились приехать за нами (авиакомпания SkyAp, медперсонал) и подвергли себя опасности. Спасибо водителям! Спасибо тем, кто нас охранял и продолжает это делать на протяжении всего времени! Я надеюсь, что люди, которые брали в свои руки камни и т.д., удовлетворили свои потребности и будут спать спокойно!" - написала Ольга.
Напомним, сегодня, 20 февраля, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами, где вот уже несколько недель бушует эпидемия коронавируса. Прибывших из Китая хотят разместить в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.
Главред собрал все о том, как принимали украинцев, прилетевших из Уханя.
Позже стало известно, что вернувшиеся в рамках эвакуации из Уханя граждане Украины находятся в подавленном состоянии из-за крайне негативного приема соотечественниками на родине.